港股6連跌 高位挫逾500點

【明報專訊】港股經歷5連跌後，昨早一度急升485點，惟樂觀形勢僅維持半小時，其後升幅已逐步收窄，美股期貨在亞洲時段回吐，更拖累恒指於午後倒跌，收市報25,099點，跌54點，較早段高位回落逾500點，並且做出6連跌，是6月底至7月初監管風暴以來最長的跌浪。