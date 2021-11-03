盛智文：京要「共同富裕」 港應檢視「自由市場」原則

稱旗下物業現時出租率達百分百

盛智文透露，旗下物業現時出租率達百分百，形容復蘇速度快，直言即使在以前「好景」的時候，出租率通常也只有93%、94%。他表示，現時更設租賃後補名單，一旦有商戶欲退租，則會按名單先後次序進行出租。疫情一度重擊娛樂及餐飲業，盛智文表示自己曾減租、容許延遲交租等，與租戶共渡時艱。

現消費靠本地港人帶動 復蘇算不錯

雖然港府封關措施持續，盛智文認為有遊客來港花錢固然好，現時消費則靠本地港人帶動，香港經濟復蘇的情况算是不錯。他續稱，各行各業想方設法自救，例如衍生出「宅度假（staycation）」甚至「公海遊」，成功創造不同新業務來繼續經營，形容目前娛樂業的盈利「好得瘋狂」。

對於澳門擬收緊賭業，盛智文作為永利澳門（1128）的非執行主席，他認為中國及澳門政府均希望市場穩定，無論結果如何，他估計市場都會真正受益，轉變將會令市場更健康。

他續稱，澳門政府曾表示要發展非賭業，故認為今次改革意在推動社會發展非賭業。盛智文舉美國拉斯維加斯為例，當地非賭業佔約六成，惟賭業卻佔澳門100%。

盛智文參選立法會選委會議席，該界別暫有11名候選人，詳見選委會網頁。