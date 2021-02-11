卓佳再易主 霸菱私募基金215億接手

預期2022年上半年完成交易

資料顯示，東亞銀行（0023）及新創建（0659）是於2017年完成出售卓佳集團予璞米，當年總代價為64.697億港元。事隔4年璞米將卓佳以214.79億港元的企業價值定價，賺幅達2.32倍。

卓佳行政總裁楊斌官表示，該公司在過往5年，已將收入增加2倍，亦將除息稅、折舊及攤銷前盈利提高2.5倍。他們期待與BPEA合作，有信心今次新的伙伴能夠促使卓佳進一步駒動增長及達到更高的高峰。

卓佳是在2000年成立，為在亞洲地區並具領導性的商業擴充專家，擁有環球的知識及在地的商業、企業、投資者、人力資源及工資、企業信託及債務服務，及管治顧問的專長。現時卓佳在全球服務約5萬名客戶，包括財富環球500中的四成公司，其每天有超過2800名職員遍布21個市場及法域提供服務。卓佳自2017年起，進行了超過10項收購交易。單是今年已簽署買賣協議，分別收購印尼及新西蘭的薪資業務及企業信託業務。

BPEA：會由最新成立基金獨立管理

BPEA董事總經理Nicholas Macksey指出，今次投資卓佳，會由最新成立的基金去獨立管理，借助BPEA的經驗去支持卓佳的增長。BPEA早已投資環球企業服務供應商Vistra，因此已具備經驗，並且處於良好位置去將成功的創造價值策略，經卓佳去複製。