渣打季績勝預期 累提撥58億元股息 集團：不代表董事會建議派末期股息
文章日期：2021年11月3日
【明報專訊】渣打集團（2888）公布第三季季績，除稅前基本溢利按年上升44.3%至10.75億美元，勝市場預期，除稅前法定溢利則為9.96億美元（見表）。季內收入升約7%至近38億美元，按固定匯率基準計算則升5%。其中貿易業務收入升13%，為2018年第一季度以來最大升幅。中期復派股息後，第三季不派息，但年初至今提撥「預期股息」7.44億美元（58億港元），集團卻表示，這並非表示董事會將於呈列今年全年業績時建議派付該集團今年普通股末期股息。
明報記者 胡學能
集團繼續預期今年的全年收入按固定匯率基準計算，將與去年的全年收入相若，而今年第四季度將續降低，反映與過往年度相若的季節性因素，且國際財務報告準則第9號利息收入調整乃屬正常。
集團指今年全年基本業務勢頭強勁，明年全年度收入可望重返增長率5至7%的指引水平，且預期信貸減值將於今年第四季度續維持在低水平。
普通股權一級資本比率14.6%
集團第三季淨利息收入17.35億美元，按年增7%，而經調整的淨息差為1.23%，按年持平。季內信貸減值1.07億美元，扭轉第二季錄得回撥6700萬美元情况，但按年縮減近70%。
截至今年9月30日，普通股權一級資本比率14.6%，高於13至14%目標範圍，當中34個基點受惠於將在明年1月1日取消的軟件補貼。
印尼英國以外市場全錄收入增長
集團主要市場表現方面，除印尼及英國錄得經營收入下跌外，其他市場都錄得按年增加（香港表現見另稿）。至於季內除稅前基本溢利，阿聯酋及英國市場按年扭虧，分別有5500萬美元及5900萬美元溢利，新加坡表現僅次香港，有1.91億美元溢利，按年增逾50%，中國表現錄得1.29億美元，按年倒退逾9%。
財務總監：3條紅線內房 無直接敞口
財務總監賀方德（Andy Halford）表示，集團對於超越全部三條紅線的中國地產發展商並無直接敞口，且中國商業房地產的資產有56%屬投資級別。
集團的高風險資產連續5個季度錄得下降，於今年第三季度降15億美元，按年則降61億美元。
摩根士丹利報告認為渣打第三季數據無驚喜，淨息差令人有點失望，然而其他收入項目強勁且成本控制良好。渣打昨績後股價跌2.37%，收報51.55港元。