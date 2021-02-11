港交所SPAC諮詢 傳研修訂3項規定

歐冠昇：新制下168家新經濟公司上市

據本地傳媒報道，在接獲各方持份者的意見後，港交所正研究就SPAC諮詢文件上的三項規定作出修訂，包括專業投資者參與人數、PIPE投資佔比，以及贖回股份與反對票合併綑綁。

不過報道引述消息人士指出，惟暫時未知鬆綁程度，港交所或需要綜合市場意見再作決定。

港交所行政總裁歐冠昇昨日在「數碼港創業投資論壇」上則只提到，正檢視推行SPAC上市機制，認為SPAC會為市場提供新機遇，能夠補充傳統新股上市渠道的不足，其中市場質素及投資者吸引力是最重要考量。

微創機器人首掛 先跌後升6％

他表示，香港擁有嚴格監管框架、多元化的國際投資者基礎，是內地企業吸引海外投資的踏腳石，吸引不少內地企業來港上市，自從2018年推出上市制度改革後，168家新上市的新經濟公司至今共籌集8000億元，令香港成為亞洲最大、全球第二的生物科技集資基地。他又稱，新經濟、生物科技及醫療板塊將持續推動市場增長，港交所將持續尋找機會以提升競爭力。

新股方面，微創醫療（0853）旗下的手術機械人公司微創機器人（2252）昨首日掛牌，開市即較招股價跌7.9%，報39.8元，但收報45.8元，倒升6.02%，每手500股，帳面賺1300元。