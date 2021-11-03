指未與Hertz簽合約 特斯拉早段跌2%

馬斯克表示，特斯拉的需求遠大於產量，因此只會以跟一般消費者相同的利潤率，向Hertz銷售電動車，令Hertz的訂單對特斯拉的財務影響為零。馬斯克上周曾表示，沒有給Hertz的訂單打折。Hertz對《商業內幕》的查詢表示，初步訂購10萬輛特斯拉電動車，並已開始交付，「看到我們的租賃車隊對特斯拉的需求非常強勁」。

簽約與否似乎無礙特斯拉對Hertz的銷售。不過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）昨公布，特斯拉正召回自2017年以來在美國賣出的接近1.2萬輛電動車，因為信息錯誤可能導致這些電動車錯誤發出前方碰撞的警告，或意外啟動緊急煞車。

（綜合報道）

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