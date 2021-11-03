指未與Hertz簽合約 特斯拉早段跌2%
文章日期：2021年11月3日
【明報專訊】電動車大廠特斯拉（美：TSLA）股價屢創新高之際，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一晚在Twitter透露，仍未與汽車租賃公司Hertz Global Holdings簽訂銷售合約。特斯拉股價近期節節攀升，主要是受到Hertz上月25日披露向特斯拉訂購10萬輛電動車的消息提振。倘若成事，這將會是史上最大規模的電動車訂單。特斯拉股價昨早段微跌2%，在1180美元左右徘徊。自Hertz的訂購消息公布以來，特斯拉股價飈升約三成，周一曾升穿1200美元大關，市值突破1.2萬億美元。
馬斯克表示，特斯拉的需求遠大於產量，因此只會以跟一般消費者相同的利潤率，向Hertz銷售電動車，令Hertz的訂單對特斯拉的財務影響為零。馬斯克上周曾表示，沒有給Hertz的訂單打折。Hertz對《商業內幕》的查詢表示，初步訂購10萬輛特斯拉電動車，並已開始交付，「看到我們的租賃車隊對特斯拉的需求非常強勁」。
簽約與否似乎無礙特斯拉對Hertz的銷售。不過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）昨公布，特斯拉正召回自2017年以來在美國賣出的接近1.2萬輛電動車，因為信息錯誤可能導致這些電動車錯誤發出前方碰撞的警告，或意外啟動緊急煞車。