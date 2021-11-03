Under Armour季績勝預期 股價早段曾升兩成

標指納指早段再創新高

此外，由亞馬遜（美：AMZN）支持、被視為特斯拉勁敵的電動車初創公司Rivian Automotive，將在下周的首次公開募股（IPO）尋求約600億美元（約4680億港元）的估值，超越本田（Honda）（日：7267）約530億美元的市值，略低於其主要股東福特（美：F）的716億美元市值，是美國今年最矚目的IPO之一。

Rivian將以RIVN的代碼在納斯達克掛牌，擬集資接近84億美元（約655億港元）。根據最新的監管文件，它計劃以每股介乎57至62美元的價格招股。若招股價在此區間的高端，在完全稀釋的基礎上，其估值將超過600億美元。根據監管文件，作為Rivian戰略合作伙伴的福特，之前向其投資約12億美元。《華爾街日報》引述知情人士稱，福特的12%持股比例，可望在今次上市獲得約60億美元收益。

在今年1月的對上一輪融資，該公司估值為276億美元（約2153億港元）。由於該公司直至最近仍缺乏收入，今年上半年虧損接近10億美元，使其高估值令人關注。不過監管文件顯示，該公司已開始向客戶交付量產車，並在截至9月30日的3個月內，產生了少量收入。被視為「特斯拉殺手」的電動車製造商Lucid（美：LCID），最近亦開始交付電動車。該公司在7月通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，昨晚市值約540億美元。

（綜合報道）

[國際金融]