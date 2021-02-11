恒地508億奪中環海濱地王 史上最貴 4年來再下一城 逾740億掃兩幅中環商業地王

明報記者 甘潔瑩、林尚民

近月恒地連環中標，今年9月先以近82億元投得市建局土瓜灣庇利街項目，昨日更奪得中環新海濱地王。事實上，恒地近年對商業官地情有獨鍾，2014年先以46.88億元、並以每呎樓面地價1.38萬元一度創全港商業地價新高奪得尖沙嘴中間道商業地，其後並於2017年以232.8億元奪得中環美利道停車場商業地，更以每呎樓面地價逾5萬元，創下全港官地每呎樓面地價最高紀錄，至今未被打破。昨日恒地以508億元、每方呎樓面地價3.14萬元，中標中環新海濱商業地，3幅商業地共涉資787.68億元。是次中標價，更創下香港有史以來最貴地皮的紀錄。

恒地李家誠：投資630億打造世界級地標

恒地表示，中環新海濱地王項目將分兩期發展，第一期將於2027年完成，包括約27萬方呎辦公室樓面、34萬方呎零售、餐飲和娛樂空間、約900個停車位，第二期將於2032年完成，提供約39萬方呎辦公室樓面、60萬方呎零售空間和連接港鐵中環站的地下通道，即零售樓面達94萬方呎，有關零售樓面較毗鄰的國際金融中心商場（ifc mall）的80萬方呎，還要大14萬方呎，而辦公室總樓面共約66萬方呎。

2032年全部落成 零售樓面近百萬呎

資料顯示，恒地早年已積極在中環的發展商用樓面，1996年伙拍港鐵（0066）、新地等合作以300億元投資國際金融中心2期，連同今次投得的新海濱地，將於維港前連成大型商業物業群組，再加上正在發展的美利道The Henderson，恒地勢將繼置地後，成為中環大地主之一。

項目不可拆售 測量師料回本期長

資料顯示，中環新海濱地皮早在去年12月推出招標，招標期長達半年，並在今年6月截標，地政總署共收6份標書。值得留意，中環新海濱地王項目日後落成後不可拆售，仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，中環新海濱地皮發展要求和限制較一般地皮多，要因應搬遷郵政總局需要分期發展，發展期及回本期均會較普遍商業地皮長，加上地皮設有高度限制，投資額大，投標者出價定將有關要求和限制考慮在內。萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，新海濱3號地中標價錢合理，地皮擁有策略性位置，在整個海濱規劃之中商業價值最高，之前規劃設計的版本以零售面積為主，但相信現時中標發展商的設計跟之前設計會很不同，因為近兩年來中環的零售格局變化很大。他又稱，視乎最終寫字樓與零售面積所佔的比例，估計租金回報約2至3厘。