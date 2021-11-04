新地年底前擬連推3盤共涉2599伙

雷霆稱，KENNEDY 38下周開放示範單位予公眾參觀，並隨即開價，參考同區新盤，現時成交呎價約3.3萬元。項目主打細戶，示範單位設開放式及1房戶型。

MONACO ONE最快今日開價

另外，會德豐啟德新盤MONACO ONE推盤如箭在弦，會德豐常務董事黃光耀表示， 項目最快今日開價，首批不少於99伙，料入場費介乎700萬至800萬元。提供4款付款方式，為買家提供一按及二按，項目周末開放示範單位，並同步收票。

MONACO ONE 昨開放連裝修示範單位，以2B座28樓B室為藍本，實用面積522方呎，是項目的入門3房間隔。單位向東南，望維港景，採開放式廚房設計。以遊艇船艙為設計主軸，仿照船艙內佈置，整體選用寶藍及深木色系，亦將大部分牆角改以圓弧形設計，富有地中海風情。值得一提，單位是整個項目唯一一個連裝修出售，發展商稱，單位設計及裝修費用涉約500萬元。

#LYOS明截票 6日暫收6200票

次輪銷售出現代理衝突後，中洲旗下火炭星凱·堤岸事隔兩周再舉行大型銷售，惟每組買家限購1伙。項目定於周日（7日）發售272伙，包括10伙首度推出的連平台特色戶。

另外，長實（1113）元朗洪水橋#LYOS將於周六首賣220伙，市場消息指，項目自上周五至今累收6200票，超額27倍，將於明日截票。