朗城滙2房辣稅盤780萬沽 買家付78萬辣稅

此外，半新盤馬鞍山雲海則錄帳面蝕讓個案。市場人士指出，屋苑M1座高層C室，實用481方呎，2房間隔，新近以900萬元沽出，實呎18,711元。原業主2018年2月份以約952萬元一手購入上址，現帳面雖蝕約52萬元或5%，但因購入時發展業提供多項優惠，料扣除回贈後，仍能獲利離場 。

東頭邨未補價215萬沽 4年升4倍

另外，市區公屋錄大賺個案。富誠地產高級物業顧問羅文通稱，黃大仙東頭邨康東樓中層18室，實用280方呎，由開放式改為2房，原於9月底以200萬元於居二市場放售，至近日獲白居二客議價後，原業主突然反價15萬元，最終獲買家追價以215萬元未補價承接，實呎7679元。原業主2017年以41萬元向房委會一手購入，帳面獲利約174萬元或約4.2倍。

將軍澳區獲部分一手向隅客回流二手市場，香港置業市務經理（銷售）莊家豪指，將軍澳海天晉6A座高層E室，實用368方呎，1房間隔，獲新盤向隅客以790萬元承接，實呎21,467元，屬市價水平。原業主2016年以472萬元一手購入，帳面獲利318萬元或67%。