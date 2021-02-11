證監：與金管局檢視虛擬資產監管 稱市場發生巨變 研應否接受相關ETF

明報記者 陳偉燊

梁鳳儀在會上以蝶變形容金融科技及虛擬資產的發展作引子，直言虛擬資產促使行業出現範式轉移，因此維持監管現狀並非出路。證監會自2018年底推出針對處擬資產的新監管方針，引入條款，例如若機構管理的資產有10%為虛擬資產，便要接受該會監察，並只許專業投資者參與買賣。翌年引入監管框架，落實「相同行業、相同風險及相同規則」作為原則，對虛擬資產平台引入發牌監管機制，對投資者作保障。

行業範式轉移 維持現狀非出路

經過3年發展，梁鳳儀指出，在監管層面上，港府因應財務行動特別組織（FATF）倡議，建議修例引入反洗錢條文去規管虛擬資產平台，海內外監管機構更不約而同提出監管，國際清算銀行支付暨市場基礎設施委員會及國際證監會更建議監管穩定幣。在市場內更見到有虛擬資產相關交易所買賣基金（ETF）面世，近月亦收到私人銀行因應向客戶推廣虛擬資產方面向他們查詢。

稱現時監管環境非常不平衡

她認為，種種發展均涉及複雜問題，亦反映現時監管環境非常不平衡，因此她認為需要去思考，會否令客户面臨過度風險；亦要研究，這些公司在提供服務之前，是否要為客户評估金融知識等。同時，應考慮是否接受虛擬資產的ETF，以及是否讓零售投資者經網上渠道投資海外交易的虛擬資產等問題。目前該會正檢討監管虛擬資產市場框架，並正與金管局密切接觸，在檢討後將刊發聯合通函跟進。

ATFX亞太區首席分析師林銘添認為，香港現階段或要借助基金公司，引進外國虛擬資產ETF或經基金買賣虛擬資產ETF，並受監管機構規管，才有望讓零售投資者參與虛幣買賣。另外，浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則表示，虛擬資產的監管應該一視同仁，「做法應一如近年面世並面向零售市場的虛擬銀行一樣，同樣要做好反洗錢、認識客人等合規工作」。