數碼人幣1.4億錢包 金管局：研究數碼港元

穆長春：央行數碼貨幣易成黑客目標

穆長春稱，正式推出數碼人民幣前有若干挑戰需應對，包括需要尋求改善用戶體驗，於廣泛的使用場景中，就智能及定制的設計模式提供多元化選擇；且要解決保安問題，因央行數碼貨幣易成黑客目標等。

穆長春表示，人行會視安全為數碼人民幣設計系統的首要考慮，系統不會向第三方團體或其他政府機構提供資料，而試行計劃現進行得順利，惟官方未有正式推出數碼人民幣的時間表。

出席同一活動的金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正表示，目前在研究央行數碼貨幣於批發層面的應用，也有研究零售層面可行性，主要是日後當有需要引入零售層面的數碼港元，能於短時間內做到，但不代表金管局將於短期內推出數碼港元。

金管局：零售層面系統容量需求大

周文正指出，零售層面的央行數碼貨幣系統要處理較低的交易金額及高頻交易，系統容量需求較大，要小心研究，該局上月已推出零售層面央行數碼貨幣技術白皮書。

他表示，香港的實體鈔票目前由發鈔行、政府發行，此兩級制已在香港實行已久，而數碼港元將同樣以兩級制劃分商業銀行與金管局的角色。他希望央行組織的學術領袖，能就白皮書提出意見。

被問到如何解決數碼貨幣潛在的存款擠提，周文正認為容易處理，可就錢包設置金額上限，且限制每位市民只可擁有一個數碼貨幣錢包。在批發層面，金管局近年聯同多個央行機構研究「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目，昨日當局表示，項目可望於2022年進入試行階段，期望能成為可支援整個國際貿易結算流程及其他潛在用例的系統。

當局昨日公布mBridge項目下15個潛在商業用例，涵蓋22家私營參與機構，包括金融機構、銀行協會和交易所。