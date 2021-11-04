商業數據通進試行階段 8銀行參與

目標2022年底正式推出

以往銀行一般主要以企業的財務報表去評估貸款風險，「商業數據通」即應用替代數據，協助中小企獲得貸款。余偉文稱，「商業數據通」平台的數據包括出入口商的出入口聲明，也有零售平台的銷售數據。若銀行有更多數據在手，在進行貸款審批時則可以該批數據為本，不用只靠抵押品進行借貸。「商業數據通」首階段參加的銀行包括中銀香港（2388）、交銀香港、建行亞洲、星展、恒生（0011）、平安壹賬通銀行、渣打及匯豐。

協助中小企獲得貸款

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，部分中小企或由於未能提供財務或營運數據而遇上融資困難，窒礙業務發展。透過「商業數據通」，中小企可運用自身商業數據，讓銀行進行信貸評估，從而解決一直以來在融資方面遇到的困難。

財經事務及庫務局長許正宇表示，正研究利用應用程式介面（API），以便向金融機構分享公司註冊處的登記冊數據，政府資訊科技總監辦公室亦會研究建立統一的API接口，便利更多政府部門通過「商業數據通」轉交數據予金融機構。金管局表示，正制定「商業數據通」的管治框架，當中包括指導原則和規則，使「商業數據通」的體系能安全而高效地分享商業數據。

余偉文又稱，「商業數據通」跟另一個項目、建立可用於跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）平台有間接的關係，當企業透過「商業數據通」進行融資後，若要支付於內地或外國伙伴，則可以用「多種央行數碼貨幣跨境網絡」進行。