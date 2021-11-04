金管局研代幣化綠債 可降發行成本

擬藉政府綠債試可行性

金管局表示，該概念驗證的原型減少債券準備和發行的所需時間及成本。原型亦模擬提供綠色項目的實時、已驗證的環境效益數據。金管局會進一步研究透過政府綠色債券計劃試行發行代幣化綠色債券的可行性。金管局昨日又與國際金融公司 （IFC）設立總值30億美元的全新環球氣候相關投資平台。此新項目將設立全球首個符合《巴黎協定》的跨界別新興市場貸款組合，讓機構投資者可直接對新興市場的可持續貸款提供資金，從而增加對這類資產的投資，並提高其組合中可抵禦氣候變化發展的投資份額。

金管局昨日亦發表聲明，支持「央行與監管機構綠色金融網絡」（NGFS）作出的《格拉斯哥宣言》，重申願意為實現《巴黎協定》目標所需的全球性應對措施作出貢獻，並承諾擴大及加強綠化金融體系的合作。金管局總裁余偉文表示，金融界可以通過將更多資金引導至更綠色及更可持續的活動，在低碳轉型中發揮關鍵作用。