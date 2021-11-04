張一鳴傳卸任字節跳動主席 進一步淡出
文章日期：2021年11月4日
【明報專訊】「抖音」（TikTok）母企字節跳動連日出現人事調動，繼日前傳出首席財務官周受資卸任，昨有外媒引述消息報道，創辦人張一鳴亦卸任董事會主席職務。事實上，張一鳴今年5月已預告將於今年底卸任首席執行官，並由另一名聯合創辦人梁汝波接任；是次變動意味張一鳴進一步淡出字節跳動的工作。字節跳動對報道不予置評。
當時，張一鳴在內部信解釋，自己不是傳統意義上的成熟管理者，除了不擅長社交，亦對分析組織和市場原則，以及利用這些理論進一步減少管理更感興趣，所以不是真正的管理人員。他又透露，自己「喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆」，因此希望有更合適的人去改進日常管理。
至於另一位管理層周受資，在今年3月加入字節跳動以前，曾是帶領小米集團（1810）的上市功臣。對於日前傳出的卸任消息，引發字節跳動及市場不少聲音猜測，集團上市計劃或無限期延後。此前字節跳動曾對明年初赴港上市的傳聞澄清，指消息不實。
除張一鳴外，翻查資料，今年以來已有不少科企管理層大執位，包括拼多多（美：PDD）創辦人黃崢去年7月辭任首席執行官後，今年3月再宣布退任董事長；另京東（9618）擢升「二把手」徐雷為集團總裁，創辦人劉強東將投入更多時間於長期戰略設計、振興鄉村等事業，意味將淡出集團日常營運。