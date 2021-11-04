彭博：3內地App擬由美轉港上市
文章日期：2021年11月4日
【明報專訊】據彭博引述消息報道，社交運動App「Keep」、社交App 「Soul」和室內設計軟件「酷家樂」考慮將上市地點由美國改為香港。據指，Keep、Soul及酷家樂就相關事宜仍在討論中，未有最終決定。報道引述Keep、Soul拒絕評論，酷家樂則未有回覆。
KeepSoul拒評論 酷家樂未回覆
據報道指，日本軟銀和騰訊 （0700）有份投資的Keep，原本計劃到美國上市集資約5億美元，但在內地收緊科企赴美上市後擱置計劃。Keep考慮到在美國上市的路線變得困難，故考慮轉為香港上市。據指，公司本於5月秘密地向美國SEC提交上市申請。
至於「Soul」，母企Soulgate於6月暫停美國上市計劃。騰訊有份投資的Soulgate原本計劃發售1320萬股ADS，每股介乎13至15美元，集資最多1.98億美元。消息指，Soulgate正與顧問討論在香港上市的可能。而酷家樂由群核科技擁有，公司本於6月向美國SEC遞交招股書，計劃以「KOOL」到納斯達克掛牌。
10月至今僅4新股掛牌
自內地監管機構宣布加強境外上市審查，以及要求上市前對企業的數據進行審查後，中資公司赴美上市幾近絕跡，日前有報道更指出，本港10月份新股上市集資額，兩年多以來首次落後於澳洲。翻查資料，截至昨日，本港今年新股集資額已突破2910億元；惟踏入10月至今僅得4隻新股掛牌，集資額僅得63.7億元。