微軟進軍元宇宙 虛擬替身開會 AI模擬個人動作 擬明年上半年推

目前的微軟Teams視像會議軟件將升級為「Mesh for Microsoft Teams」。這新版視像軟件正進行測試，預定明年上半年推出，為企業打造沉浸式環境，讓員工以虛擬替身舉行會議、共享檔案，並透過人工智能（AI）模擬個人動作及手勢，向同事進行簡報。與此同時，微軟的Xbox遊戲平台亦將加入元宇宙元素。

Xbox平台提供元宇宙遊戲體驗

元宇宙是指虛擬和現實世界融合的空間，供用戶社交、工作及娛樂。「Mesh for Microsoft Teams」的用戶將可透過HoloLens等VR頭戴裝置參與辦公室活動，不過即使不配戴任何VR頭戴設備，用戶仍可透過Mesh創建的3D化身（avatars），體驗沉浸式的虛擬辦公空間。

微軟Teams總經理Nicole Herskowitz指出，虛擬會議最多進行30至40分鐘，否則與會者難以保持專注及參與。在Mesh建構的元宇宙世界，用戶即使沒有戴上VR頭戴裝置，仍可在2D或3D會議以虛擬化身代表自己。若不想打開網絡鏡頭（Webcam），用戶可選擇透過動畫化身參與會議。

Mesh首席產品經理凱利（Katie Kelly）表示，在虛擬環境的存在感、眼神交流及與他人互動的反應相當重要，用戶可在視像會議選擇想要的現身方式，包括實時真人影像或化身等。透過AI辨析聲線，Mesh可以將虛擬化身動畫化。若選擇沉浸式會議模式，化身更可模擬個人動作和手勢。

正建構翻譯等功能 減跨國會議障礙

微軟的目標是讓「Mesh for Microsoft Teams」為企業建構的元宇宙在明年上半年面世，讓用戶通過虛擬化身及其他微軟工具辦公。目前微軟也在建構翻譯及將語言轉化為文字的功能，以減少跨國會議的語言障礙。

除了為企業提供服務，微軟的元宇宙業務也進入遊戲領域。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）透露，將在Xbox平台提供元宇宙遊戲體驗。他指出，《當個創世神》（Minecraft）、《最後一戰》（Halo）、《微軟飛行模擬》（Flight Simulator）是2D的元宇宙世界，未來的目標是將它們變成完整的3D世界，但他未透露元宇宙遊戲推出的時間表。分析指出，facebook母公司Meta的發展理念與微軟相似，兩者的發展重心都是以數碼化身，代表用戶穿梭於虛擬空間。Meta一直建構消費類硬件和軟件，包括Oculus Quest頭戴裝置。微軟亦為HoloLens研究多年。Meta旗下的facebook和Instagram軟件擁有數十億用戶，為其元宇宙帶來大量潛在用戶。微軟的Teams和Office軟件也擁有大量商務用戶，有助其開拓商界的元宇宙。

（綜合報道）

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