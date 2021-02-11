佳兆業理財產品遲兌付 千人圍總部 涉近128億人幣 昨晚提分期逾3年償還

明報記者 陳偉燊

佳兆業的財務受壓消息持續發酵，引來深圳監管部門關注。根據財聯社報道，深圳監管部門將於今日召開專題會議，討論花樣年（1777）及佳兆業兩家房地產企業的流動性問題，並已由深圳住建局通知佳兆業和花樣年參加會議。

深圳監管部門今討論花樣年佳兆業問題

隨着近日由佳兆業旗下錦恒財富發行，並由佳兆業擔保的理財產品逾期兌付，據內媒報道稱，昨日有近千人到佳兆業在深圳嘉里中心總部尋求兌付方案，隨後公司與投資者移師至友誼酒店召開會議。主席郭英成以電話接入會議與投資者對話，稱集團是負責任的公司，籲投資者給予佳兆業安排償還款項。

據「觀點地產網」引述佳兆業高級副總裁吳建新表示，佳兆業通過錦恒財富發售的理財產品本金達119.13億元，連同到期利息8.75億元，共涉127.88億元。據集團昨晚提出的償付方案，本金方面，除到期當月先償還10%，之後每3個月償付10%至清償為止。另隨產品到期停止計息，並在全付本金後，分4期每季兌付25%利息。

吳建新續稱，理財產品是有項目銷售及底層資產支持，包括深圳舊改、立項、立專規、主體階段、前期，以及深圳預售項目，共涉貨值1.21萬億元。另其擬處置資產包括18個深圳項目，值818億元，以及佳兆業攤佔權益258.39億元。

2022年6月到期美元債急跌22%

在負面消息頻傳下，佳兆業股債價均持續受壓，股價更見2008年上市以來新低，比在2015年3月被深圳當局勒令禁售樓盤一役還低。其股價昨日低見1.01元，大跌15.1%，單日市值蒸發12.63億元。同系另4間公司股價亦受壓。其美元債價亦普遍下跌，當中2022年6月30日到期，本息率8.5厘並涉資11.47億美元的優先票據造價更急跌21.94%，低見29.804美元。彭博的資料顯示，佳兆業待償還債務共122.87億美元，當中有4億美元及27.97億美元於今明兩年到期。

此外，另一傳出資金緊張的內房奧園（3883）及奧園健康（3662）表示，確認正與若干獨立第三方就可能出售若干物業管理及相關服務的附屬公司，進行初步討論，但未達成協議。奧園及奧園健康昨日股價分別跌7.01%及升0.27%。