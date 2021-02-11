中移動回A獲批 擬籌560億人幣料10年最大IPO

中移動於今年5月宣布，計劃申請在上海交易所發行人民幣股份並上市，將計劃發行9.64億股A股，佔公司已發行股本的4.5％。

發行9.64億股 佔股本4.5％

中移動屬第二隻「回A」的中資電訊股，事源去年三大中資電訊商遭上一任美國總統特朗普政府制裁，並於今年1月正式於紐交所除牌，其後中電信於3月宣布「回A」，上市集資達542億元，超過預期的500億元。中國聯通（0762）則早於2002年便踏足A股市場。

據早前公布的招股書顯示，中移動指出今次發行A股集資用途，約280億元擬用於5G精品網絡建設項目，約80億元用於雲資源新型基礎設施建設項目，約100億元用於新一代信息技術研發及數智生態建設項目，千兆智家建設項目及智能中台建設項目，均為50億元。前述5項投資合共投入資金為560億元。