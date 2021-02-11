保監局設工作小組 推動業界開放API

在數碼化方面，張雲正又指出，目前本港有93%的人壽保單、即佔保費96%的保單，仍以傳統的面對面方式銷售，認為有很大的空間推進數碼化，疫情促使業界加快數碼化，保監局須確保業界合規，且要促進保險市場發展。

他又表示，大灣區對保險業而言機遇重大，香港現時保險密度（即人均保費收入）較大灣區高約10倍，滲透率（即保費收入佔GDP）亦高約3.5倍，而頻繁來往粵港澳大灣區人士需在不同地區買保險，認為應針對該類客戶提供相應產品。

未來朝「跨境保險通」邁進

對於推動本港在大灣區內地城市設立保險售後服務中心，為持有香港保單的港澳和內地居民提供諮詢、理賠、續保等線上線下全方位支援，張雲正認為這僅是第一步，未來會朝「跨境保險通」方向邁進，相信「跨境保險通」會參考跨境理財通做法，而且可簡化投保程序。

張雲正指出，兩地法制存有差異，故有需要共同合作，進行協調監管。港府早前宣布與內地連接的一站式的沙盒網絡，將有助處理「保險通」所遇到的困難。