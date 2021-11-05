楊元慶：聯想撤「回A」決定不改 上季收入創新高 純利升65％

明報記者 陳麗歡

聯想於9月底一度申請科創板上市，外界猜測其想透過二次上市集資，增加融資渠道，以緩解負債率，增加資金流動性。惟聯想在一個工作天後宣布撤回有關上市申請。截至9月底，聯想總負債達384.36億美元，佔總資產的90.3％。楊元慶於業績記會上解釋指出，實際撤回有關決定是基於市場條件、業務的複雜性和中國存託憑證（CDR）上市步驟等原因。

截至9月底的上半財年，聯想純利按年大增87％至9.78億美元，收入亦創新高，繼續受惠核心三大業務增強，按年升25％至347.98億美元。單計7至9月當季，純利按年升65％至5.12億美元，收入升23％至178.69億美元，亦創季度新高，經營溢利按年升44.6％至8.17億美元。 當中，基礎設施方案業務（ISG）表現最為突出，虧損按年大幅收窄79.7%至615.5萬美元；智能設備業務（IDG）及方案服務業務（SSG）的經營溢利均按年升逾三成（見表）。

基礎設施業務今季扭虧

聯想執行副總裁兼數據中心團隊總裁Kirk Skaugen稱，疫情下企業加快將業務上雲，持續需求推動雲業務增長，基礎設施方案業務收入增長達雙位數，有信心可於今季扭虧為盈，並成為集團未來主要增長引擎。季內基礎設施方案業務收入創新高，升幅亦較其餘兩個業務為高，按年升33.6％至19.68億美元。

擬未來3年研發開支翻倍

季內，聯想研發費用按年升48.4％至9.48億美元，佔該季收入的5.3％。聯想執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，為達到淨利潤率中期增長目標，將計劃增加研發成本的投入，未來三年擬將研發開支翻倍，由去年的15億美元，提升至30億美元。