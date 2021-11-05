Archegos 爆倉餘波 瑞信削投行業務規模

業務重心轉向富豪財富管理

瑞信今年3月因Archegos爆倉而令相關融資交易蒙受55億美元（約430億港元）的損失，同月其融資合作伙伴Greensill破產，又導致其資產管理部門凍結100億美元（約780億港元）的投資基金。事故頻生導致其投行主管及風險總監離職，並促使瑞信強化風險管理。相關業務的虧損及監管機構開出的罰單，促使瑞信的新管理層尋求降低業務的風險敞口。

瑞信預告，將把主經紀商業務的資產規模縮減，並把原本由不同區域自治的私人銀行及財富管理業務統整，準備在未來3年向財富管理部門投入33億美元，以增聘大約500名客戶經理，爭取在2024年將其資產管理規模，由目前不到1萬億美元增至1.2萬億美元。瑞信目前有五大部門，包括瑞士全球銀行、國際財富管理、亞太地區業務、投資銀行及資產管理。瑞信將會把其複雜的業務架構簡化為4個全球部門，包括財富管理、投資銀行、瑞士銀行及資產管理。

瑞信表示，負責併購諮詢及股債承銷的投行業務基本維持不變。瑞信將把瑞士和亞洲投行部門與全球業務整合，使投行部門更統一。瑞信將效法競爭對手瑞銀（UBS）（瑞士：UBSG），擴張需要較少資本的業務，包括為企業提供併購諮詢的服務。瑞信未來將專注於槓桿融資及信貸等享有優勢的業務，並退出10個非核心的財富管理市場及其他業務，目標是到2024年有形股本回報率（盈利能力的關鍵指標）超過10%。

上季利潤減21% 警告第4季將錄虧損

瑞信第三季收入增長5%至54.4億瑞郎（約464億港元），利潤按年減少21%至4.34億瑞郎（約37億港元），但高於分析師預期。瑞銀表示，上季盈利受到5.64億瑞郎（約48億港元）的巨額訴訟費用打擊，當中2.14億瑞郎（約18.21億港元）涉及莫桑比克漁業貪腐醜聞的和解及其他訴訟。瑞信警告，今年第四季將錄得虧損。

（綜合報道）

[國際金融]