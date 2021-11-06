東涌配電站住宅地流標收場 港鐵7年來首流標 分析：補價過高 難有合理利潤

明報記者 甘潔瑩

近年東涌地皮也曾出現流標情况，如由政府去年10月推售的東涌第57區商業地皮，可建樓面逾126萬方呎，惟當時僅收3份標書，其後政府指入標價未達底價，最終流標收場。業界人士亦稱，是次流標料影響東涌東站第1期日後招標，並建議港鐵有需要檢討項目補地價及分紅比例等。

政府：流標不影響供應 首3季超標

另政府昨罕有回應項目流標，指政府一向採取多管齊下的策略增加私人房屋用地的供應，除鐵路物業發展項目，亦有政府賣地、市區重建局項目及私人發展或重建項目。截至本年第三季，2021至2022年度的私人房屋用地供應可提供約1.37萬個單位，已超過全年供應目標1.29萬個單位，而東涌牽引配電站發展項目未能如期推出，對本年度的私人房屋土地總供應影響不大。政府發言人續說，政府會繼續加快造地建屋的步伐，預期在本年第四季度仍會有不同來源的用地推出，為市場提供穩定及持續的土地供應。

上周四截標共收5份標書

是次獲5家本地「大孖沙」入標的東涌牽引配電站物業發展項目，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）及華懋入標，惟港鐵昨日公布，不接納任何有關該項目的標書文件，並會於合適時間重新招標。

每呎補地價5072元 貴過日出康城

上述項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，鄰近區內大型屋苑映灣園，較遠離現時的港鐵東涌站，項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，地盤面積約15.5萬方呎，可建樓面約93.96萬方呎，預計提供1400至1800個住宅單位。據悉，項目補地價逾47.65億元、每方呎樓面補價達5072元，比將軍澳日出康城還要高。此外，發展商還須就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得小於15%。另發展商須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。

業界料或影響東涌東站1期招標

普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑分析，項目補地價金額太高，計及向港鐵支付的分紅，發展商難有合理利潤發展；另地皮遠離港鐵東涌站，附近基礎設施未完成，流標屬預期之內。值得留意，除東涌牽引配電站外，本財年度港鐵將推出東涌東站第1期發展項目招標，李雋傑認為，是次配電站項目流標對東涌東站1期的招標會有一定影響，若港鐵維持東涌東站於本年度招標，可能有需要檢討項目補地價及分紅比例等條款。