新世界等元朗新田南生圍兩地申建6173伙

據城規會文件顯示，由BIRKENHEAD PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED持有部分土地的元朗新田練板村丈量約份第99約地段第768號餘段（部分）等和毗連政府土地，地皮面積約183.1萬方呎，申請人擬作綜合發展，其中住宅部分地積比為1.5倍，擬建29幢7至18層高住宅大廈，提供約4176伙、平均面積551方呎的住宅單位，涉約230萬方呎。

練板村擬建230萬呎涉4176伙

另外，項目設4.6萬方呎非住宅樓面，擬建4幢2層高建築物，包括1幢作社福設施及3幢作會所設施，整個項目總樓面約234.7萬方呎。據公司註冊處顯示，上述公司董事包括恒地財務部高級要員李鏡禹，以及新世界執行董事薛南海。申請人表示，將修復不少於地盤面積20%的濕地，即約30萬方呎，作為「自然保育區用地」的濕地修復區，修復濕地的總樓面約59.4萬方呎，有關地皮建議租予養魚戶，以提升濕地生態價值和濕地緩衝區的功能。

榮基村擬建108萬呎涉1997伙

另元朗南生圍榮基村丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，亦申請作綜合發展，擬建1997伙住宅，涉及108.48萬方呎。據城規會文件顯示，Infinity View Limited及Planet Universal Limited提出，地皮面積約73.6萬方呎，擬作綜合住宅發展及濕地修復計劃，並以1.548倍地積比作發展，計劃興建7幢不多於15層高的住宅大廈，涉105.14萬方呎。另設3幢不多於3層高的物業，涉3.33萬方呎，即整個項目合共108.48萬方呎。

申請人稱，擬議發展中，包括把不少於31%地皮面積，即約21.73萬方呎作濕地修復，另擬議把魚塘出租予養魚戶，確保魚塘得到妥善保養和管理。據公司註冊處顯示，上述兩家公司董事包括新世界執行董事薛南海，意味地皮屬新世界及相關人士持有。