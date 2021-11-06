港股失守25000 中型股指數1年低 二三線股當災 恒指昨現死亡交叉

明報記者 胡學能

英倫銀行議決不加息，出乎市場意料，匯控（0005）昨日曾跌5.4%，收報45.45元，跌3.6%。騰訊（0700）跌2.8%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）均跌逾3%。建行（0939）跌1.5%至5.17元，見52周低。中石油（0857）跌4.97%，是跌幅最大的藍籌。

英倫銀行不加息 匯控受累跌3.6%

恒指上月迎來一輪反彈，但近日連跌後，昨日再現「死亡交叉」，10天線（25,410點）跌穿20天線（25,437點），大市成交額1283億元。另國指跌1.48%，科指跌1.55%。截至昨晚11時，恒指即月夜期報24,757點，低水114點。

多隻二三線藍籌、中小型股近日急跌，撇除受債務問題困擾的內房股外，海底撈（6862）、九毛九（9922）、阿里健康（0241）、汽車之家（2518）、微盟（2013）等，近兩周跌幅至少兩成（見表），平安好醫生（1833）近兩周更跌逾四成。恒生綜合中型股指數昨見一年低位，主要受內房、科技、內需、教育等中資股拖累。

華盛：資金只追捧新能源電池板塊

華盛證券分析師聶振邦表示，大市成交由上月下旬以來，每天都少於1500億元，資金追捧新能源、電池等板塊，其他板塊則不夠資金炒，中型股也沒足夠買盤承接，唯有寄望內地下周六中全會漏出刺激經濟的風聲，屆時市場或憧憬降準，可能多些資金流入中型股。

至於恒指，聶認為要觀察下周一收市是否仍低於25,000點，若是，投資者或要有心理準備指數短期會處於24,200點至24,800點區間。

耀才：負面因素沒變 整體氣氛差

耀才證券研究部總監植耀輝表示，整體市場氣氛差，年初以來負面因素沒變，內房監管壓力持續，現亦沒有特別利好消息會令大市出現大反彈，要觀察內房債務、中美關係會如何發展，料恒指短期處於24,600至25,300點區間。