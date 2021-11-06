兩「B牌」新股昨掛牌齊潛水

鷹瞳跌9.45% 三葉草跌2.99%

三葉草生物（2197）跌2.99%，收報12.98元，每手帳面蝕200元。另外，下周一（8日）掛牌上市的優矩互動UJU（1948）暗盤亦跌4.78%，收報6.38元，按下限6.7元定價，公開發售超購3.6倍。

內地網上營銷服務供應商優矩互動昨日公布發售結果，按招股價下限6.7元定價，近1.3萬人認購，集資淨額約7.48億元，公開發售部分超購3.6倍，國際發售超額認購約1倍。該股一手中籤率15.7%，抽8手可穩獲一手；有兩名「頂頭槌」大戶，各獲配發67.3萬股，中籤率為67.3%。

優矩互動暗盤跌近半成

暗盤方面，優矩互動昨日於輝立暗盤收報6.38元，跌4.78%，以每手1000股計，每手帳面蝕320元；於耀才報6.4元，跌4.48%，每手帳面蝕300元；於富途收報6.42元，跌4.18%，每手帳面蝕280元。

優矩互動引入基石投資者，其中字節跳動香港認購1160.5萬股，小米集團 （1810） 全資持有的Green Better認購580.2萬股，合共1740.7萬股發售股份，相當於已發行股本總額約2.9%。

明報記者

[新股]