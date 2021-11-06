匯豐要求全港員工接種疫苗

保留每兩周一次檢測選項

據內部通知，匯豐要求全體員工本月底前接種至少一劑，包括全職、兼職，以及非前線、外判商及第三方服務提供商的員工。不過，銀行仍保留以每兩周一次檢測代替接種的規定，檢測須於辦公時間以外進行。若員工在第一劑後60日內仍未接種第二劑，亦同樣須每兩周檢測一次。匯豐指，所有員工須向公司更新其疫苗接種證明及檢測紀錄。截至去年底，匯豐共有2.9萬名香港員工。

其他銀行方面，恒生（0011）回覆本報指，昨日同樣發出員工通知，積極鼓勵銀行員工及外判商員工接種疫苗，如果未有接種疫苗則須每兩周接受一次檢測。渣打回應指，作為僱主，公司一直鼓勵員工做好防疫工作，將配合監管機構指引，推動疫苗接種。中銀香港（2388）稱，公司一直全力配合做好社區防疫工作，並將按照相關要求，跟進落實有關安排。金管局、保監局、證監會和積金局四間金融監管機構上周向銀行、保險公司和持牌機構發出指引，要求業界「強烈鼓勵」員工在11月底前接種新冠疫苗，否則要進行每兩星期一次的病毒檢測。

四監管機構上周「強烈鼓勵」接種

事實上，金融業並非首次推措施「谷針」，金管局早在今年6月要求銀行擬定一份「預期接種名單」，包括經常面見客戶和負責關鍵支援工作，這批「指定員工」要盡早接種新冠疫苗（見表）。金管局早前指出，目前已有超過80%的「指定員工」接種了至少一劑新冠疫苗。