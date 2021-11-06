金管局成立「反洗錢合規科技實驗室 」

是次實驗室主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面公私營伙伴合作加強數據和信息共享。首批參與五家銀行將由數據專家協助，識別可疑傀儡戶口網絡；學習如何將非傳統數據結合到較傳統的交易數據集以作分析；以及發展相關技術和能力，以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。

分析應對欺詐相關傀儡戶口

金管局表示，超過60%銀行在2019年尚未開始採用合規科技工具，如今已經引入例如機械人流程自動化、自然語言處理和無代碼工作流程自動化解決方案，藉以優化反洗錢工作及改善客戶體驗。另外，53家銀行正在或探索使用非傳統數據，其中70%的銀行因此發現過往無法知悉的異常關係和交易。

而「反洗錢合規科技實驗室 」將提供一個協作平台，讓業界持續分享採用合規科技操作和實際經驗，除網絡分析外，亦會重點試驗如把機器學習應用於交易監察過程、低或無代碼工作流程自動化等解決方案。