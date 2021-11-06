澄清無逾期 世茂股債仍遭「雙殺」 券商引述許世壇：融資倘惡化 或售滬港資產

明報記者 方楚茵

在接連多家中小內房傳出負面消息下，世茂雖已澄清不實消息，並在盤中回購護盤，分別斥484萬元為世茂回購50萬股，及斥364.8萬元為世茂服務回購30萬股，仍無阻股價跌勢。世茂旗下的境內債「15世茂02」、「20世茂G1」、「19世茂G1」及「19世茂G2」四隻更盤中跌停，分別跌25.81%、24.81%、21.21%及20.35%，「20世茂G2」亦要跌12.58%。

世茂服務低位配股 疑助母企籌錢

市場在中國恒大（3333）債務危機發生後，已不再相信內房的表內負債，據早前摩通的報告顯示，世茂在計及表外項目後淨負債將由54%升至70%，扣除預收款後的資產負債率由68%變72%，現金短債比小於由1.7倍減至1.2倍，由三道紅線全數達標，改為腳踩一道紅線。加上早前世茂服務突然低位配股兼發債，遭市場質疑在上市不足一年兼無重大收購下，籌錢全為助母企世茂改善財務狀况。

據聯昌證券報告指出，世茂副主席許世壇昨天在投資者會議上表示，陸家嘴信託融資規模僅30億元人民幣，並且於2022年及2023年到期，而非2021年。他又說，若再融資十分困難，世茂可能會出售一些上海或香港的優質資產以作償還債務。

至於本周另一風眼，是已承認有多達128億元（人民幣，下同）理財產品逾期未兌付的佳兆業（1638），連同系內三股佳兆業美好（2168）、佳兆業健康（0876）、佳兆業資本（0936）齊齊開市前停牌，僅得星島（1105）未有停牌，該股昨跌6.56%，收報0.57元。

佳兆業擬處置18項目 值818億

另一方面，在佳兆業拋出多達818億元資產處理方案後，隨即市傳獲華潤置地（1109）等央企、國企正洽談介入佳兆業深圳部分舊改項目。

此前，佳兆業集團一份擬處置資產清單顯示，該公司已挑選了18個擬處置的深圳項目，總貨值818億元，面積144萬平方米，對應銀行融資203億元。

此外，中國奧園（3883）昨再遭國際評級機構穆迪下調評級，將奧園企業家族評級由「B1」下調至「B2」，同時將其高級無擔保評級由「B2」調低至「B3」，維持評級負面觀察。穆迪表示，下調評級反映其融資渠道遭削弱，以及有大量短期債務，中流動性風險加大。

穆迪下調奧園評級至「B2」

雖然奧園已公開確認有意將旗下物管股奧園健康（3662）賣盤，惟未能持續支持股價，奧園昨曾跌15.9%，收市仍跌13.1%，奧園健康更曾慘跌26.5%，收跌15.82%。