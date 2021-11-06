歐達禮：ISSB將訂氣候披露全球基準

指各地不統一 引致錯誤定價

歐達禮稱，國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）就國際可持續發展準則理事會（ISSB）發表報告，將提供一個訂立基本的全球性披露標準的最可信機制。IOSCO積極參與氣候相關披露標準原型，將為ISSB提供起步點，制訂最終及經優化的全球基準。多家主要的國際可持續發展標準制訂機構已同意與ISSB合併，更是當中一項重要發展。

證監會昨日發稿指，由該會及金管局領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組，歡迎國際財務報告準則基金會發表氣候相關披露標準原型。證監會和港交所（0388）將與財務匯報局及香港會計師公會等持份者保持緊密合作，制訂藍圖，評估新標準及研究可行的實施方案。

督導小組支持發展的氣候相關披露標準原型，可以全面且適用於全球各地的企業氣候相關披露基準能夠向市場參與者闡述清楚監管要求，及改善企業披露信息的透明度、可比性及可靠度。該原型有助市場了解，不同行業個體面對氣候的風險及機會。

同時，該小組亦支持國際可持續金融平台（IPSF）發表共通綠色分類目錄報告（CGT），認為這會驅使趨同並會促使國際綠色金融資金流增加，因此其將以採納CGT為目標繼續工作。小組亦支持和繼續積極參與IOSCO可持續金融工作小組等組織的工作，協助促進氣候相關企業披露及以氣候為重點的情境分析。