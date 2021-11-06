ZA Bank再減活期存款息至0.55厘

該行在去年開業初期提供1厘活期存款年利率，遠比傳統銀行高。但3個月前調低至0.7厘，如今再度向下調整。事實上，該行在各項數據一直在同業稱冠，例如截至上半年，客戶存款已達77.3億元，截至7月底的客戶已達40萬人，都多於其他虛擬銀行，以致有空間削減存款優惠。

去年開業初期活期存息高達1厘

今年業務才急起直追的Livi Bank，近日則大送優惠，例如在本月底前開立以指定邀請碼成功開立liviSave戶口，可賺取50,000 yuu積分。

Livi Bank今年業務急起直追

經營yuu獎賞計劃的怡和集團，為Livi Bank的股東之一。另外，本月底前以livi PayLater Mastercard消費可享首3個月免手續費，網上消費更可享高達8%現金回贈。Livi Bank雖於去年開業，但今年才加速吸客，截至6月底，Livi Bank的客戶存款9.2億元，客戶人數約10萬人。