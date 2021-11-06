美非農職位遠勝預期 道指標指納指早段齊破頂

美股三大指數早段齊齊破頂，道指升幅超過350點。輝瑞表示，已將其研究向美國食品及藥物管理局（FDA）提交，冀獲批作緊急使用，其股價早段升超過一成。國際油價午夜前升超過1%。分析認為通脹壓力持續，可能影響到貨幣政策前景，美國10年期國債孳息率跌穿1.5厘。

10月非農職位增53.1萬

隨着疫情消退，僱主增聘人手的意願大增。加上政府提供的額外失業救濟等資助屆滿，家庭儲蓄下降，推動更多人重返職場。私人企業上月職位大增60.4萬，抵消了美國政府職位減少7.3萬的部分影響。隨着更多人出外用膳及出門旅遊，上月休旅行業的職位增長16.4萬。專業及商業服務職位增加10萬，製造業、運輸及倉儲行業也各增加數萬職位。

面對勞動力市場趨緊，僱主正迅速提高工資，增加獎金，以增聘更多人手。美國10月私營企業工人的平均時薪，按年急升4.9%，升幅較9月上調0.3個百分點，是2月以來最大的升幅。

勞動參與率仍低於疫情爆發前

富國（美：WFC）高級經濟學家豪斯（Sarah House）表示，部分人改變行業，改變職業，這會拖慢復蘇的步伐。就業市場仍面臨一些持續的掣肘，例如工人對染疫的持續恐懼，以及缺乏可負擔的托兒服務，都妨礙父母重返職場。未來數月的復蘇關鍵，是否更多人重新投入勞動力市場。上月的勞動參與率為61.6%，較疫情爆發前低1.7個百分點。這意味勞動人口收縮了接近300萬人，勞動力供應仍然缺乏。企業上調薪酬去吸引人手，可能會加劇通脹。面對通脹升溫，聯儲局剛宣布啟動「收水」，但強調不急於加息。

（綜合報道）

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