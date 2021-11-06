優步成立12年首錄季度盈利

滴滴的股價在內地政府對其展開調查後暴跌，為優步的相關股權投資帶來20億美元虧損。優步對其他企業的持股，為其季績帶來波動，例如次季其利潤達11億美元，主要受惠於對滴滴持股的未兌現收益，以及出售自動駕駛業務Aurora的利潤。雖然夏季新冠變種病毒蔓延，上季優步平台的總預訂額（gross bookings，訂購召車服務及食品配送服務的總收入）按年增長57%至231.1億美元創新高，反映消費者在餐廳重開後仍願意點外賣。至於優步上季收入按年增72%至48.5億美元。

收入破紀錄 Airbnb早段升逾一成

此外，住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）第三財季收入按年增長67%至22.4億美元創新高，反映其業務已從疫情全面復蘇。強勁的預訂量助其利潤按年增長280%至8.34億美元，是歷來最高，其股價早段升逾一成。

（綜合報道）

[國際金融]