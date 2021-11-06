貝索斯控NASA敗訴 馬斯克獨佔登月合約

該訴訟源於今年4月，SpaceX贏得NASA一份價值29億美元的航天器建造合約，準備最早在2024年將太空人送往月球表面。原本藍色起源聯同洛歇馬丁（美：LMT）等聯手競標，但由於美國國會批出的預算比預期少，最終由出價較低的SpaceX奪得合約。藍色起源對此感到不滿，於8月入稟法院質疑NASA的決定。今年9月初，馬斯克發推文抨擊卸下亞馬遜總裁之位的貝索斯，指「起訴SpaceX成了其全職工作」。馬斯克當時表示，貝索斯旗下的公司平均每16天就起訴SpaceX一次。

（綜合報道）

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