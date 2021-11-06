貝索斯控NASA敗訴 馬斯克獨佔登月合約
文章日期：2021年11月6日
【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）為登月合約狀告美國太空總署（NASA）敗訴 ，贏得合約的SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk），在Twitter轉發相關報道時貼上2012年電影《新特警判官》（Dredd）中的「你已被裁決」（You have been judged）表情包，加以諷刺。貝索斯則表示，尊重美國聯邦索賠法院（U.S Court of Federal Claims）的判決。
該訴訟源於今年4月，SpaceX贏得NASA一份價值29億美元的航天器建造合約，準備最早在2024年將太空人送往月球表面。原本藍色起源聯同洛歇馬丁（美：LMT）等聯手競標，但由於美國國會批出的預算比預期少，最終由出價較低的SpaceX奪得合約。藍色起源對此感到不滿，於8月入稟法院質疑NASA的決定。今年9月初，馬斯克發推文抨擊卸下亞馬遜總裁之位的貝索斯，指「起訴SpaceX成了其全職工作」。馬斯克當時表示，貝索斯旗下的公司平均每16天就起訴SpaceX一次。