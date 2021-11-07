雙十一網購促銷展開 市監局禁「先提價後打折」

市監總局昨下發《關於規範「雙十一」網路促銷經營活動的工作提示》，旨在規範促銷經營行為，切實維護「雙十一」期間網路交易市場秩序，保護消費者合法權益。《工作提示》主要包括8個方面：嚴格落實主體責任；嚴格規範促銷行為；嚴格規範廣告發布行為；嚴格禁止不正當競爭行為；嚴格防範經營假冒偽劣商品行為；嚴格禁止銷售違法違禁商品；妥善化解網路消費糾紛；以及強化政企溝通協作。

要求屬地市場監管部門加強指導

總局同時要求屬地市場監管部門加強指導，通過線下約談、線上指導和宣傳教育等方式，督促指導平台企業履行法定義務，落實主體責任；強化監測監管，嚴厲查處違法違規行為，暢通投訴舉報渠道，保護消費者合法權益，規範網路交易市場秩序。

今年「雙十一」，電商平台京東（9618）和阿里巴巴（9988）旗下天貓早於上月20日開始預售，京東「雙十一」於上月31日晚上8時全面開始，京東其後公布，從31日晚8時開始的4小時內，累售逾1.9億件商品。內媒報道，天貓「雙十一」本月1日正式開售首個小時，逾2600個品牌成交額超過去年全天。

分析：GMV增長逾10% 市場會「收貨」

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，內地經濟放緩，第三季體育用品銷售增長遜於今年首季及次季，可能亦預示今年「雙十一」銷售情况，且每年消費節日愈來愈多，料攤薄消費者集中在「雙十一」購物的意欲。阿里巴巴天貓去年「雙十一」總成交額（GMV）達4982億元人民幣，按年升26%。郭又稱，GMV基數已提高，加上今年阿里高層放話希望將焦點轉移至可持續增長，認為若今年GMV按年增長逾10%，相信市場會「收貨」，若達20%更是喜出望外。他續稱，「雙十一」首天，消費者往往較心急把握購物優惠，或推高首天銷售額，但活動後段銷情走勢可能回復平順。