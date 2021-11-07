LYOS首批價單沽清 即晚加價加推90伙

洪水橋#LYOS是政府公布發展「北部都會區」後首個推售的全新盤，以折實價342.4萬元起推售，開售前近7500個認購登記。據項目銷售安排，「長江集團及李嘉誠基金會2000萬禮券作疫苗接種大抽獎」的得獎者將優先揀樓，據悉，有3組得獎者到場揀樓。

獲得500萬元的長江集團精選禮券組合的頭獎得主盧先生，昨日以禮券中的400萬元選購#LYOS一個1房連花園的單位，價值逾500萬元。他表示，現租住筲箕灣的單位，現以首置身分購入#LYOS作自住，需要額外補價逾100萬元。他續稱，只參觀了項目的示範單位，並沒有親身到洪水橋了解物業的環境及概况，更笑言現時半退休，購入單位作隱居。

周三次輪銷售 折實價逾352萬起

#LYOS設大手揀樓時段，A組買家可購1至4伙，當中至少一個為地下連花園單位，而B1組買家可購1至2伙，當中至少一個為2房戶，而B2組買家則最多可購2伙。大批買家一早到達紅磡置富都會售樓處報到，商場內人頭湧湧，高峰時買家排至港鐵紅磡站連接紅磡海底隧道巴士站的行人隧道，擠得隧道水泄不通。

因應銷情熾熱，長實昨晚加推4號價單共90伙，售價由405.2萬至881.5萬元，呎價由15,774至21,995元，計算最高13%折扣後，折實售價由352.524萬至776.9萬元，折實實呎由13,723至19,136元。據悉輕微加價2%至3%，發展商同步上載銷售安排，將在本周三（10日）進行次輪銷售。

Wetland Seasons Bay 2期周二首輪銷售

同屬上車盤的新地（0016）以天水圍新盤Wetland Seasons Bay第2期截擊，日前上載銷售安排，鐵定在#LYOS次輪銷售前夕、即本周二（9日）進行首輪銷售，共136伙。

MONACO ONE收逾千票 超購9倍

另會德豐旗下啟德MONACO ONE昨日對外開放展銷廳，錄約5000人次到場，收票逾1000張，以首張價單99伙計，超額認購逾9倍。