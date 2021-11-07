電動車初創Rivian 上調招股價至最多74美元

市值將逾650億美元

《CNBC》報道，根據一份最新的證券文件，Rivian現計劃發行1.35億股，價格在72至74美元之間，按照目前此區間的上限，並假設承銷商行使購買2025萬股額外股票的期權，Rivian的市值將超過650億美元（約5070億港元）。

報道引消息人士早前表示，Rivian計劃最快於下周上市。根據Rivian上月提交的IPO招股說明書，它計劃在納斯達克上市，股票代碼為「RIVN」。

Rivian背後有亞馬遜（美：AMZN）支持，並持有Rivian 20%股權，福特（美：F）持有逾5%股權，然而上月有報道，福特高層退出Rivian董事會，Rivian今年上半年淨虧損近10億美元（約78億港元）。