巴郡現金儲備1492億美元創新高

上季純利按年跌近66%

第三季巴郡營運利潤為64.66億美元，按年上升18%，首三季則為201.7億美元，按年上升19.34%。營運利潤第三季上升主要來自鐵路、公用和能源業務，按年上升10.64%至30.34億美元。不過保險承保的虧損則擴大2.68倍至7.84億美元，主要來自災難賠償期內達17億美元，此外車險亦因為司機回復上路駕駛，增加賠償頻率。

巴郡第三季純利按年下跌65.68%至103.44億美元，首三季則上升6.28倍至501.49億美元，變化主要來自總值3110億美元投資組合的資產波動，該行指投資波動的損益通常並沒有意義。巴郡投資組合最大持股依次為美國運通（美：AXP）、蘋果（美：AAPL）、美銀（美：BAC）及可口可樂（美：KO）。