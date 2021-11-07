巴郡現金儲備1492億美元創新高
文章日期：2021年11月7日
【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.B）公布第三季業績，公司截至第三季末的現金儲備為1492億美元，超越2020年初水平創歷來新高。本季巴郡已投入76億美元回購，為2018年放寬回購規則以來第三高，今年以來合共回購202億美元。巴郡近兩年現金高企，巴菲特曾向股東提及希望進行收購，未能成事因為其他公司的股價過高。
上季純利按年跌近66%
第三季巴郡營運利潤為64.66億美元，按年上升18%，首三季則為201.7億美元，按年上升19.34%。營運利潤第三季上升主要來自鐵路、公用和能源業務，按年上升10.64%至30.34億美元。不過保險承保的虧損則擴大2.68倍至7.84億美元，主要來自災難賠償期內達17億美元，此外車險亦因為司機回復上路駕駛，增加賠償頻率。
巴郡第三季純利按年下跌65.68%至103.44億美元，首三季則上升6.28倍至501.49億美元，變化主要來自總值3110億美元投資組合的資產波動，該行指投資波動的損益通常並沒有意義。巴郡投資組合最大持股依次為美國運通（美：AXP）、蘋果（美：AAPL）、美銀（美：BAC）及可口可樂（美：KO）。