飛機高空釋廢氣 暖化效應增近倍

以頗受歡迎的美國塞斯納（Cessna）公司生產的Cessna Citation XLS私人飛機為例，它平均每小時燃燒189加侖（約857公升）航空燃料。若有政府官員在羅馬出席20國（G20）集團峰會後乘坐這款飛機前往格拉斯哥，這2小時45分鐘的航程就要用上2356公升的航空燃料。

羅馬飛格拉斯哥二氧化碳總排放量11.28噸

英國商業、能源和工業戰略部（BEIS）表示，每燃燒1公升的航空燃料，會釋放2.52公斤二氧化碳，因此這航程將產生5.937噸二氧化碳。BEIS建議，為精準掌握航班的氣候影響，此二氧化碳排放量要乘1.9倍，以反映飛機高空釋放非二氧化碳（non-CO2）對氣候暖化的影響。因此由羅馬飛到格拉斯哥總排放量，相當於11.28噸二氧化碳。以該私人飛機9人載客量計算，每名乘客排放量1.5噸。相比乘坐商業航班由羅馬到格拉斯哥，每名旅客平均碳排放量約0.25噸。

英外相：「重要談判」需當面會談

既然全球逾3萬名政要、商賈、環保專家及記者等前赴氣候大會要排放大量溫室氣體，為何不改為視像會議？英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）稱，這樣的「重要談判」需要當面會談。塞拉利昂總統比奥（Julius Maada Bio）稱：「我必須在場，我們討論的是塞拉利昂的困難和環境問題。如果我不來格拉斯哥開會，其他人怎會知道呢？」

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