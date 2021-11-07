Eric Kung：虛擬工作中建立高績效表現團隊文化

按企業不同規模和地區性，我們制定相應策略，建立團隊和優化溝通，以滿足企業和員工的需求。我使用 Skype建立了多個平台，透過聊天群組，我可以隨時隨地與我的團隊和所有員工交談並接收他們的反饋。

天力強調「管家託付」是其中一個企業價值觀，以便領導者及員工都可以帶着主人翁意識和責任感投入工作。天力作為一家管理諮詢公司，與具有商業模式、人力資源和諮詢背景的專業人員合作。為此，我們透過服務品質測驗和定期財務審計來管理員工績效和職業道德，並在這一過程中實施「信任」原則。

連結和信任 成高績效文化基石

人與人之間的連結和信任，是促使天力獲得高績效文化的基石。我盡可能和團隊對話，有時甚至是與團隊成員單獨交談。例如，3年前中國辦公室的總監離職後，我接手了那裏的工作，並走訪了中國區5個辦公室。與團隊建立聯繫，討論領導層的變動及公司戰略的變革。我特別花時間與中國辦公室的每一位同事進行交流，了解他們的個性和工作，以及他們期待公司如何幫助他們成長。那一次的走訪、團隊會議、一對一的交談，改變了我與這支團隊的關係，也幫助他們建立士氣和信任。現在，我們更習慣在網上交流了，在今年春節到8月，我有機會與中國團隊拜訪客戶、學習，甚至遠足旅行。績效和關係是相輔相成。

資訊科技進步，消除人與人之間的隔膜，把世界拉得更近。有了快捷及順暢的溝通，再配合人性化和正確的價值觀，便可以驅動高績效表現的文化。

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]