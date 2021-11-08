做數碼營銷的教學時，我不時開玩笑常說自己教得很心虛，一條中佬雖然日日如事做數碼營銷個案，要分享經驗沒有難度，對象是行內Marketers還好，最近也有很多是後生新一代，想入數碼行業的，想在職業生涯轉換軌道的，有時我都很懷疑他們才是Digital Native，一出世就拿着智能電話當玩具的一代，應該是他們教我才對。

沒有完美規劃的時代

說實在，做數碼營銷實在要天天追趕每時每刻潮流轉變，還好我天生夠八卦，愛試新，這點新一代亦有需要。其實要做好數碼營銷，基本功就是夠八卦。社交媒體平台出新功能嗎？外國有新平台在測試嗎？熱門話題創意點子，肯八卦肯去試，認真去試，當真去試，就沒有什麼不可能。傳統那種完美規劃再行動，在數碼及社交媒體營銷，不能完全用得上，或者說要計劃，也得有實驗項目才會讓整套計劃追得上。

新鮮人不要滿足

最近在幾次講座及教學後，都有新鮮人問我入職要看什麼條件，學歷重要嗎？我跟不少行家，甚至是品牌的營銷部門主管，坦白說學歷並不是最重要，有時甚至乎會擔心名牌大學學生，有太大的傲氣，少了要繼續學習力爭上游的心態。做數碼營銷一行，最怕是心滿意足。數碼營銷涉獵的層面越來越廣，那有可能學懂全部？有一顆終身學習的心態，肯嘗試學比經驗豐富的更重要。

中高管的傳訊策略

在營銷企業培訓中也遇上不少中層高管，其實他們的營銷經驗豐富，就是看着數碼營銷主題卻擔心自己追不上。很主動參與培訓的還好，也有不少私下跟我訴苦，擔心自己技能不足。我倒覺得數碼營銷根基建於基本的營銷，其實很多傳訊策略，和傳統的沒有兩樣。只是套上數碼營銷的一些特性，多了參與互動和節奏明快。所以傳統營銷人強勢在於策略，與新鮮人擅長學習新操作和技能正好互補。當然，當這班小鮮肉慢慢變滷肉之前，要如何在職業生涯往上爬也靠自己目光如何遠大如何計劃。

YouTube「高速」學習

除了每次準備教學，對我來說都是很多學習的機會。天生八卦的我每天也規劃了1小時迫自己學習，可能是營銷的一些資訊，也有是營商的一些知識。世界之大，每個專項專家何其的多，不要說要付費，有時在YouTube搜尋一下免費卻又高質素的知識也有很多，要省時用高速看罷，也能夠吸收不少知識。我有時從YouTube遇上了好的專家，互聯網所有關係都是一Click之隔，交個朋友甚至乎約個1:1 Zoom Meeting，沒有想像中的難，他們會令自己獲益不淺。