MONACO ONE加推99伙 折實均呎2.45萬

MONACO ONE昨加推的99伙，包括35個1房單位、39個兩房及25個3房單位，實用面積319至671方呎，定價864.8萬至1940.4萬元，扣除最高12%折扣，折實價761.1萬至1707.6萬元，折實實呎23,211至25,817元，折實均呎24,543元。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推，以折實價計整批單位市值10.8億元。

兩日暫收逾2000票 超額逾9倍

會德豐地產常務董事黃光耀透露，項目自上周六開放展銷廳予公眾參觀以來，參觀人次接近1萬，暫收超過2000票，登記人士中不乏MONACO系列及OASIS KAI TAK向隅客。他又指，項目最快周末開售，周中或再加推單位。

周末一手沽418伙 #LYOS佔逾半

另外，過去兩日新盤市場錄得約418宗成交，較前周末約370伙多約13%，其中長實（1113）洪水橋#LYOS已佔213伙或逾一半。長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS周六首輪200伙已售罄，套現約10.5億元。長實執行董事趙國雄表示，項目銷情火熱，周六晚亦隨即加推4號價單90伙，折實均呎15,817元，連同加推單位，項目分層單位經已全數推出，餘下「層層叠趣」待售。

中洲置業火炭星凱‧堤岸昨推售272伙，發展商稱，一名大手客斥資近1億元購入2座36樓全層8伙，總實用面積4239方呎，買家為港人，料需付樓價15%辣稅，即約1500萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，截至昨日傍晚6時，星凱．堤岸單日沽出116伙，項目自上月中開售，不足一個月內沽出逾800伙，佔可供發售單位約七成，套現逾80億元。