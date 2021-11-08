瑞信黃暘：中國人口老化 長線看好創新醫藥股

明報記者 葉創成

作為全球最大影響力的央行，美國聯儲局於本港時間上周四凌晨一如市場預期宣布退市，於本月開始每月按月減少買債150億美元，料於明年中停止買債，結束去年3月下旬因應疫情須救市而緊急出台的量寬（QE）政策，此舉對缺乏盈利支持的股票板塊或構成新的不利影響。原因是在去年3月下旬至今年2月中旬，市場憧憬聯儲局會長期每月買債1200億美元救市，稱該政策為「無限QE」，預料流動性充裕的情况將持續，因此炒起一批暫時沒有盈利、憧憬數年後始賺錢的板塊，例如中資生物科技股，追蹤Solactive中國生物科技指數的Global X中國生物科技ETF（2820）價格便由去年3月低位59.5元，今年2月急升近1.6倍至153元，惟隨着今年2月中旬開始美聯儲預示收水，該ETF 近月亦高位回落三分之一，上周五收報105.55元（見圖1），正好反映中資生物科技股股價過去近20個月急升驟降。

內地人口未來老齡化將愈來愈明顯，對醫療產品及服務需求與日俱增，中資醫療股長線料仍有不少投資機會，目前是否可以入市低吸呢？有哪些細分板塊值得留意呢？瑞信中國醫藥研究主管黃暘上周出席「第十二屆瑞信中國投資論壇」時詳細分析該行業的前景，值得留意。

2030年內地老年人口佔17%

黃暘表示，內地65歲以上人口在2030年料達2.4億，佔比達17%左右（見圖2），而且這批人口早於過去10至20年已經累積不少財富，預料可推動內地醫療開支持續增長，例如2025年內地醫療市場規模料達12萬億元人民幣，佔GDP的8.5%（見圖3），市場機會十分明顯，尤其是對有效的創新藥及創新器械的需求龐大。

中央在2018年11月開始以內地4個直轄市和7個省會城市作試點為25類仿製藥推行集中採購政策後，跟着在2019年11月首次就此全國推行，國家醫保局會同有關部門組織全國各省形成採購聯盟，目標是全國患者都用上了優質價廉的集中採購中選藥品，至今已進行5輪全國集中採購，涉及200多款藥品，平均降價逾50%（見表），被視為令部分中資醫藥股股價近年大跌的原因，例如石藥集團上周五收報7.89元，較2018年高位跌近五成。

集中採購仿製藥 支持研發創新藥

黃暘分析，目前中國醫藥行業重點是創新，而集中採購政策是要糾正過去仿製藥價格偏高的問題，所以該政策衝擊的是仿製藥；他指出，國家醫保局目標是在2025年有500種藥品進行集中採購，而現時已集中採購200多種藥品，目標僅完成一半，未來幾年仍會繼續，投資市場將仍然是創新藥的天下，「國家十分支持醫藥創新，不單加快審批過程，而且亦加大投入，醫保局開始廣泛的仿製藥集中採購，把之前不合理的價格降下來，不單可以促進醫療體制改革，而且也可以有更多的空間支付創新藥，因此，雖然仿製藥企業利潤率一定會繼續受到集中採購政策的衝擊，但只要製藥公司能夠創新，便不會陷入同質化競爭的境地，就會有較大定價權」。

內地「PD-1」治癌藥市場增長快 具國際競爭力

安捷證券研究部主管劉一賀及副總裁宋木在《Money Monday》第217期（2019年9月23日出版）封面故事表示，中國醫業企業恒瑞醫藥（滬：600276）、信達生物（1801）及君實生物（1877）近年成功研製治療癌症的「PD-1」單抗藥品，並且當年已開始在內地銷售，在此領域正實現「彎道超車」追近歐美同業，業務前景看俏，該行當時建議買入信達及君實，至今股價分別勁升176%及39%。

過去兩年內地「PD-1」單抗藥品的發展亦的確符合劉一賀及宋木上述的預測，黃暘表示，去年該市場規模已達120億元人民幣，並且由恒瑞醫藥、信達生物、百濟神州（6160、美國上市編號：BGNE）及君實生物取得72%市場份額，預料該市場規模至2025年將進一步升至360億元人民幣，繼續由上述四家企業領先。他續說，內地「PD-1」單抗藥品亦具備國際競爭力，部分企業已在歐美成立公司，準備在海外開展銷售。

黃暘強調，「PD-1」單抗藥品僅屬內地近年成功開發的創新藥之一，由此可見，對具備創新能力的醫藥股來說，並不會受集中採購政策衝擊，預料內地創新藥市場未來3年將會平均增長18%，至2023年增至2550億元人民幣，故他對具備創新能力的中資醫療股前景仍然看好。

集中採購範圍擴大 醫療器械競爭加劇

另外，黃暘估計，未來幾年國家醫保局的集中採購政策將會由仿製藥，延伸至更多醫療器械、生物仿製藥（Biosimilars）、準備好的中藥（Ready- prepared Traditional Chinese Medicine、TCM）、體外診斷醫療器材（In Vitro Diagnostic Devices，IVD）及大型醫療設備，這些行業也要靠不斷創新產品才能推動業務增長。

就中國醫療器械企業而言，黃暘認為，未來內地市場競爭會加劇，須具備國際競爭力才可突圍而出，「按我們的理解，海外市場對醫療設備的質量、安全性要求很高，所以我們認為中國品牌要在海外醫療設備市場競爭，更多還要靠質量和創新，而非走低價路線，這肯定需要一個過程；還有就是怎樣促進國內市場及國際市場互動，國內市場競爭愈來愈激烈，若能夠把國際市場的成功經驗引入國內市場，公司的發展便更可持續」。

未來10年

網上買藥及診症市佔率料續升

黃暘總結，中國的醫療創新不止是硬件創新，即不止要研發更多創新醫療藥品及醫療器械，而且要在醫療診斷及藥品銷售方式亦要突破，當中的關鍵是要數碼化，瑞信預測在2030年內地網上買藥及診症佔有率分別達29%及27%。

[封面故事]