瑞銀財富管理Syliva Hung：電動車相關板塊看好

Syliva Hung表示，美國汽車租賃公司Hertz上月25日表示，已向Tesla訂購10萬輛電動車，作為其車隊電動化的第一步，特斯拉當日股價飈高13%。另外，Tesla於上月中公布，其標準版續航電動車將逐步切換使用磷酸鐵鋰電池後，引發了中國電池製造板塊的躁動，寧德時代及比亞迪股價屢創新高。

Hung分析，Tesla目前的電動車三元電池化學成分主要為鎳、鈷和鋁，但其標準續航版電動車計劃改用磷酸鐵鋰電池，這技術其實已用於Tesla在中國製造的汽車。不過，Tesla長續航版車型將繼續使用三元電池，因它們需要能量密度較高的化學物質，來達到一次充電行駛更長里程的目的。

比亞迪磷酸鐵鋰電池 成本低更環保

目前磷酸鐵鋰電池在中國電動車生態系統中早已佔據主導地位，Hung表示，儘管與三元電池相比，磷酸鐵鋰的能量密度較低，在寒冷天氣下效率也較低，但好處是成本較低及安全性較高；由於電動車生產成本中佔比最高的便是電池，控制電池成本對電動車利潤率十分重要。

從環境、社會及治理(ESG)的角度來看，Hung表示，電動車行業逐漸向磷酸鐵鋰電池傾斜被視為利好因素，因為可以减少鈷和鎳污染，避開因採礦引起的治理問題。不過，Hung亦強調電動車電池結構的全面轉變，仍然需投入大量的時間和投資。

2030年全球智慧出行巿場達2萬億美元

另外，Hung預期，2025年全球智慧出行主題(包括自動駕駛和汽車共享概念)市場規模將達到4500億美元，是當前規模的3至4倍、到2030年該市場規模可能進一步增長至2萬億美元，屆時全球60%至70%新車料屬電動車，背景是從2020到2030年，亞洲、歐洲和美國的電動車銷量估計分別以36%、23%和17%的複合年增長率成長。

Hung看好已開拓電動車業務的全球汽車製造商，以及在整個供應鏈上的電池、傳感器等部件製造商，當中，在電池製造此領域，規模、行業專長和人才是電池科學創新的關鍵。此外，Hung也看好銅、鎳和鋰等製造電動車所需要使用的金屬。

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