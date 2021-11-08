UJU過分依賴單一客戶

撰文 旻晞

優矩上周五公布招股結果，公開發售獲3.56倍超額認購，國際部分獲約1.07倍超額。每股以下限定價6.7元，一手中籤率15.7%，認購8手穩中一手。上周五暗盤收市價較定價跌4.8%，報6.38元。

近期新股市場表現疲弱，自9月以來（截至上周五計），10家主板新股便只有4家能於首日掛牌不致「潛水」，表現最佳的仍是9月初上市的海倫司（9869）。期間，暗盤收市潛水但首日掛牌卻能「逆轉」、「浮水收場的，亦僅有兩家公司（見表1），優矩今天能否成為第三家大逆轉新股？稍後自然分曉。

過去3年毛利率逐漸收窄

優矩主要通過媒體合作伙伴，提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其集中於短視頻營銷解決方案，為廣告客戶營銷其產品及服務，由此產生收益。集團身兼策劃、製作、投放及優化線上廣告等一站式服務。集團亦同時經營廣告分發服務，獲取廣告主客戶的用戶流量，以用於廣告主客戶指定的線上媒體平台分發廣告。

互聯網新世代，線上廣告幾乎已成為營銷的主要發放渠道。根據艾瑞諮詢的資料，中國線上營銷市場的規模（按營銷總賬單計）預期將按16.7%的複合年增長率由2020年的7666億元（人民幣，下同）進一步增加至2025年的1.66萬億元；當中，按線上短視頻的營銷總帳單計，中國的線上短視頻營銷市場，估計可按30.7%的複合年增長率，由去年的1846億元進一步增加至2025年的7043億元。

基於市場的爆發式增長，僅僅成立3年的優矩近年收入急促增長，由2018年的11.5億元急增至去年的63.6億。今年首四個月收入已達22.1億元，按年升53%。同時集團盈利水平亦同樣升。惟細心留意，集團過去3年毛利率逐漸收窄（見表2），主要反映集團服務成本增幅同樣迅速。

字節跳動小米為基石投資者

優矩業務主要透過線上短視頻平台、信息流平台及主要搜索引擎平台獲取用戶流量以進行營銷，集團過去3年度的主要流量供應商：字節跳動，便佔其總服務成本分別為55%、74%及72%。對單一服務供應商的依賴性，既限制了其成本議價能力同時，亦增加日後營運風險。或有見及此，是次優矩找來的兩名基石投資者之一，便正正是字節跳動（另一家為小米（1810））、按6.7元定價，字節跳動持有優矩1.9%股權，或希望「親上加親」以鞏固彼此的合作關係。

不過即使上有對策，下亦「難拆」。不單是上游供應商高度集中，優矩在下游、即客戶層面，亦出現單一客戶相當依賴。這名最大單一客戶、竟佔了去年優矩總收入的42%，這麼尊貴的客戶便是內地主要電貿供應商：京東。單一客戶收入佔比高，間接令集團應收帳款增加，拉高資產負債率，如過去3年優矩資產負債率都保持於90%以上。此外，日後經營上對客戶的議價能力亦少不免被削弱。

京東佔總收入42%

雖則優矩於招股書以頗多篇幅描述與京東的合作關係，強調未有產生重大依賴關係，並指已繼續加強多元化廣告客戶基礎、如積極發展如電動汽車、社區購買、醫療管理等新興行業客戶。但佔收入42%這個數據，若冀望能一時大幅下降，除非你短時間內，再能找到另一家「京東」規模的客戶，否則要成功令客戶結構多元化至一定水平，並非一朝一夕之事。

優矩長遠發展要面對的另一個難題，便是市場競爭相當激烈，市場結構相當分散，即使前五大營銷服務提供商市場份額僅17.1%，當中排名第二的優矩，市場份額亦只3%。也是說在市場急促發展初期，大家都能享受高增長的紅利，一時三刻回報甚高。但來日方長，在高度競爭的環境中，若大家提供的服務只是半斤八両，差異性不大的話，最終剩下的，只會是財雄勢大、有互聯網平台背景支撐的供應商。

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