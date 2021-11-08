新城控股提前贖回逾27.3億境外債

集團稱今次是為據促進公司長期穩定發展，基於對自身價值及未來發展的信心，公司結合當前實際經營及財務狀况，計劃由新城環球提前贖回上述美元債券並予以註銷。今次贖回債券將以公司自有資金支付。新城控股稱相關債券投資者可於2021年11月8日至17日期間進行贖回申報。新城環球將按債券票面原價進行贖回，並支付投資者申報贖回債券相應截止是次贖回日的未支付利息。集團稱提前贖回境外美元債券符合公司償債計劃及發展戰略，公司現金流充裕，提前贖回事項不會對公司經營和財務狀况產生不利影響，不會損害公司及全體股東利益。

控股股東增持「托價」

集團控股股東近日亦出手增持「托價」，創辦人王振華太太陳靜今年1月4日至7日及本月5日於公開市場以平均價每股5.96元，購買合共3207萬股公司股份，持股升至69.4%。