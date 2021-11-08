領展斥近31億購澳洲3知名商場 今復牌

預期交易明年上半年完成

今次是領展繼2019年收購悉尼寫字樓項目100 Market Street後，再度在澳洲進行收購。領展表示，今次收購的三個物業包括Queen Victoria Building（QVB）、The Galeries及The Strand Arcade，涉及收購價分別為2.771億、1.499億及1.112億澳元。領展將會以內部資金及債務融資安排支付今次收購。根據集團截至今年3月31日財務狀況，交易完成後，領展債務對資產總值比率將由20.1%上升至21.4%。

包括著名商場Queen Victoria Building

據領展提供資料，QVB是19世紀歷史建築，是目前僅次於悉尼歌劇院的市內第二大觀光景點，The Strand Arcade同樣是歷史建築，主力為當地消費者提供獨特的商戶組合；而The Galeries位置毗鄰於QVB，定位為匯集潮流品牌、藝術和餐飲的時尚文化大型購物中心。假設全部租出，三個商場物業貢獻淨租金收入合共約5950萬澳元（約3.43億港元），當中單計QVB已佔約3130萬澳元。

QVB、The Galeries及The Strand Arcade自2018年起由持有物業另外50%股權的澳洲零售物業管理公司Vicinity管理，領展表示，收購完成後，物業將繼續交由Vicinity管理，集團將與Vicinity緊密合作，繼續積極策劃及為物業組合定位。

領展行政總裁王國龍表示，今次收購的物業組合位於悉尼中央商務區及澳洲最受歡迎的零售區之一，擁有多元化的商戶組合，而且人流暢旺。據領展於今年10月25日提供的估值報告，物業組合出租率維持在94.3%的理想水平。