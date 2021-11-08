內地10月美元計價出口 升27.1%勝預期

有分析師指出，上月出口表現主要受海外需求回升帶動，惟去年同期基數較高，以及運費高企，則是上月增長較9月放緩的主因。

分析：海外需求回升帶動

中國海關總署昨日公布，以人民幣計價，中國10月出口增長20.3%；進口增長14.5%。貿易順差5459.5億元，按年增加38.4%。值得留意的是，在內地電荒背景，上月煤及褐煤進口量達2694.3萬噸，同比大幅增長96.3%，大豆、鐵砂礦、原油、銅材以及鋼材等商品進口量則同比下滑。

今年首10月，以美元計出口按年增長32.3%；進口按年增長31.4%。貿易順差5106.3億美元，按年增加36.6%。以人民幣計，出口按年增長22.5%；進口按年增長21.8%。貿易順差3.31萬億元，按年增加25.5%。

以今年首10個月計，東盟為中國第一大交易伙伴，中國與東盟貿易總值4.55萬億元（人民幣，下同），歐盟則為第二大伙伴，期內貿易總值為4.34萬億元，增長20.4%，至於美國則居第三，兩國貿易總值為3.95萬億元，增長23.4%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口9.3萬億元，增長23%，其中，出口增長21.9%，進口增長24.5%。

首10月計 東盟為第一大交易伙伴

界面新聞報道引述分析師指出，在海外需求回升以及中國出口供應鏈優勢雙重因素支撐下，10月出口增速繼續保持較高增長。至於相較9月增速放緩，主要是受去年同期高基期的影響，另外，高漲的海運費可能也拖累出口增速。

英大證券研究所所長鄭後成則表示，全球宏觀經濟普遍向好，對中國出口增長構成支持，加上上月大宗商品指數（CRB）創新高，在價格上對10月出口增長也帶來一定支撐。