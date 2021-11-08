AQUMON：部署與銀行合作拓理財通投顧服務

理財通投資者現只能執行買賣功能，並未設有投資顧問服務。雷相信理財通下一步可做到提供基金組合正規投資建議，而該公司屆時可透過提供智能投顧服務而受惠，由於與服務相關的系統設計需較長時間，傳統銀行、虛擬銀行現亦提前與該公司洽商合作及作準備。

平台有接近100萬用戶

AQUMON是弘量研究擁有的智能投資平台，2016年成立，利用演算法向投資者提供專屬智能財富解決方案。雷稱平台有近100萬個用戶，總數比去年增加接近5倍，資產管理規模（AUM）逾10億美元，按年增4倍。他指希望明年客戶及AUM比起今年再有3至4倍增長。他指出，公司已完成5輪Pre-B輪融資，共計融資近5000萬美元，現進行B輪融資，規模約5000萬美元，希望製作可快速對接金融機構的雲端智投系統，為金融機構提供SaaS即插即用型的服務。他希望公司今年底至明年初做到收支平衡，2024年可上市。