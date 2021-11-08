上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」

【明報專訊】雖然業界普遍贊成先引入「港版SPAC」，但上市公司及董事界別認為，倘一直維持現有條款運作，不排除甚少企業會採取這種方式上市，機制最終甚至可能淪為一種「裝飾」。事實上，香港過往引入新上市制度有得有失，近年較成功是未盈利生物科技股，但失敗個案亦有香港預託證券（HDR）、未盈利資源公司等。