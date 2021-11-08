上市公司商會：關卡重重 機制淪「裝飾」
文章日期：2021年11月8日
【明報專訊】雖然業界普遍贊成先引入「港版SPAC」，但上市公司及董事界別認為，倘一直維持現有條款運作，不排除甚少企業會採取這種方式上市，機制最終甚至可能淪為一種「裝飾」。事實上，香港過往引入新上市制度有得有失，近年較成功是未盈利生物科技股，但失敗個案亦有香港預託證券（HDR）、未盈利資源公司等。
倘維持現條款 不排除甚少企業採用
獨立非執行董事協會副會長羅卓堅坦言，港交所推出的框架嚴格，吸引力顯然及不上美國，預計港版SPAC不會受市場歡迎，成功透過這種方式上市的公司不多，更不會成為「流行」做法。不過他指出，港交所（0388）用監管角度出發，盡可能減低出事機會，加上香港一向安全系數高，因此對於監管機構而言，框架較為嚴格實屬「無可厚非」。
上市公司商會總幹事黃明偉表示港版SPAC對發起人尤其嚴格，不認為市場會一窩蜂發起SPAC，對推行後市場活躍度存疑。他認為，港交所似乎只是想配合業界聲音而引入制度，惟設置「重重關卡」，恐怕最終只是一種「裝飾」，未必能成為一條「有用」的途徑。他直言，若設立一個新機制，市場上卻無人適用，只是浪費資源。港交所於2008年推出HDR，以便利海外公司來港上市，推出後兩年才有首間公司發行，曾有五家公司利用此渠道上市，惟均因交投稀疏而陸續撤銷在港上市，目前僅餘日本時裝品牌UNIQLO母企迅銷（6288）。